Uppgifter: Törnqvist nära Ligue1-klubb

FD kunde för drygt två veckor sedan avslöja att franska Ligue 1-klubben Stade Brest har lagt ett större bud på Noel Törnqvist – men som Mjällby nobbade.

Nu kommer Expressen med nya uppgifter kring målvakten.

Klubbarna sägs vara nära en överenskommelse.



Noel Törnqvist ser ut att gå utomlands.

För drygt två veckor sedan avslöjade FD att Ligue 1-klubben Stade Brest hade lämnat ett större bud på Noel Törnqvist, men Mjällby valde att tacka nej. Men nu kommer nya uppgifter kring situationen.



Enligt Expressen är klubbarna nära en överenskommelse där endast detaljer ska återstå. Prislappen uppges landa på cirka 36 miljoner kronor.



Vidare skriver tidningen att tanken är att Noel Törnqvist ska avsluta säsongen med Mjällby, som för närvarande leder allsvenskan, innan han i januari ansluter till sin nya klubb i Frankrike.

