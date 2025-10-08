Uppgifter: United-floppen vill lämna klubben

Joshua Zirkzee har inte fått det att fungera i Manchester United.

Nu uppges anfallaren vilja lämna klubben i januarifönstret.

Detta för att ha chans att ta plats i nederländska VM-truppen.

Foto: Bildbyrån

Manchester United värvade Joshua Zirkzee från Bologna inför fjolårssäsongen.

Anfallaren hade det tufft under sin debutsäsong och noterades totalt för tre mål och tre assist på 32 matcher i Premier League.

Den här säsongen har det börjat ännu tuffare för nederländaren som hittills bara fått göra tre kortare inhopp i ligan och nu ser han ut att vilja lämna storklubben.

Det är Mail som kommer med uppgifterna och tidningen menar att 24-åringen ser en flytt bort från United i januari som avgörande för hans chanser att ta en plats i Nederländernas VM-trupp till nästa sommars mästerskap i USA, Kanada och Mexiko. Landet toppar just nu sin VM-kvalgrupp, före Polen och Finland trots att man spelat en match färre än båda.

Zirkzee som har kontrakt med Manchester United har nyligen gjorts aktuell för Premier League-konkurrenter som Everton och West Ham.

