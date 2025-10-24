Uppgifter: Crystal Palace-kaptenen aktuell för tyska jätten

Han fick aldrig någon flytt till Liverpool.

Nu kan Crystal Palace-kaptenen Marc Guehi vara på väg till Bayern München.

Det rapporterar tyska Sky Sports.

Foto: Alamy

Under sommaren uppgavs Liverpool försöka att värva Crystal Palace-stjärna Marc Guehi – där den potentiella flytten kollapsade.

Därefter har engelsmannen kopplas ihop med klubbar från Serie A, Bundesliga, La Liga och Premier League. Liverpool, som misslyckades med att plocka in honom under sommarens transferfönster, sägs fortsatt försöka värva honom.

Nu har den tyska mästarklubben Bayern München gett sig in i jakten – enligt uppgifter från tyska Sky Sports.

De skriver att 25-årige Guehi är en av storklubbens toppkandidater för att stärka upp sitt försvar – tillsammans med Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck.

Detta förutsatt att den franska landslagsmannen Dayot Upamecano inte förlänger sitt kontrakt eller att Sydkoreanen Kim Min-jae lämnar.

Marc Guehi har spelat för Crystal Palace sedan 2021 och står noterad för 169 matcher med London-klubben.