Joe Gomez ryktades bort från Liverpool i somras men försvararen blev kvar.

Nu kommer uppgifter om att han kan få lämna i januari.

Dock endast om Liverpool får in en ersättare.

Foto: Bildbyrån

Joe Gomez har varit i Liverpool i över 10 år nu, men i somras såg hans tid i storklubben ut att vara över.

Försvaren, som kan spela både mittback och ytterback, ryktades vara på väg till den italienska storklubben AC Milan, men någon övergång blev aldrig av.

Nu i vinter kan det dock komma att bli en flytt för Gomez.

Italienska Calciomercato.com har nyligen rapporterat att Milan fortfarande vill plocka in engelsmannen och Liverpool verkar inte helt motvilliga till att släppa honom. Det finns dock en avgörande detalj enligt brittiska CaughtOffisde.

Sidan uppger nämligen att Liverpool är beredda att släppa Gomez i januari, så länge man lyckas få in en ersättare.