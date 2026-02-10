Uppgifter: Då kommer Slots Liverpool-framtid att övervägas

Liverpool har blandat och gett den här säsongen.

Det har ryktats en del kring Arne Slots framtid som tränare i storklubben.

Enligt nya uppgifter kommer hans position att övervägas, ifall Liverpool missar Champions League.

Foto: Bildbyrån

Liverpool vann Premier League på ett imponerande vis under Arne Slots debutsäsong och efter en sommar där rekordpengar spenderats hade nog de flesta räknat med stordåd även den här säsongen, men så har det inte blivit.

De regerande mästarna har blandat och gett en hel del och detta har fått det att ryktas kring Arne Slots framtid som tränare i klubben.

Football Insider kommer nu med nya rapporter och enligt sajten så skulle Slots framtid i klubben övervägas rejält ifall Liverpool missar att kvalificera sig till Champions League nästa säsong.

Liverpool ligger i skrivande stund på sjätteplats i Premier League, fem poäng efter Manchester United som innehar den sista Champions League-platsen.

Nu i helgen åkte Liverpool på en ny tung förlust i ligan då man föll hemma på Anfield mot Manchester City. Härnäst för Merseyside-klubben väntar bortamöte med Sunderland, den matchen går av stapeln imorgon.