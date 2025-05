Uppgifter: Då vill Real Madrid ha Alexander-Arnold spelklar

Att Trent Alexander-Arnold ska till Real Madrid är ingen hemlighet.

Nu uppger Sky Sports att ”Los Blancos” vill värva ytterbacken i förtid.

Detta med anledning av klubblags-VM i sommar.

Trent Alexander-Arnolds kontrakt med Liverpool är utgående och ytterbacken kommer att lämna sin moderklubb,



Under måndagen meddelade Premier League-mästarna att 26-åringen kommer att lämna klubben i samband med att kontraktet löper ut i sommar.



– Efter att ha gett allt dag ut och dag in i 20 år har jag nu nått en punkt där jag känner att jag behöver en förändring, en ny utmaning för mig som spelare och som person. Och jag tror att det är rätt tid för mig att göra det nu, sade han då via klubbens hemsida.



Mycket tyder också på att nästa destination blir Spaniens huvudstad, och spel i Real Madrid. Där kommer han inte heller att arbeta utan lön, snarare tvärtom.



Nu tyder också en del på att ”TAA” kan ansluta till Madrid-klubben i förtid.



Sky Sports skriver att Real Madrid har tagit kontakt med ”The Reds” för att undersöka möjligheten att köpa loss Alexander-Arnold innan hans kontrakt löper ut.



Detta med anledning av det stundande klubblags-VM:et – som inleds den 14 juni i USA.



Utöver det menar BBC att Real är villiga att kompensera Liverpool med en avgift på en miljon euro (nära elva miljoner kronor) eller att de ska stå för Alexander-Arnolds kvarstående lön i Liverpool för att fä honom tidigare.



Sista datumet att registrera spelare för klubblags-VM är den 10 juni.



26-åringen står noterad för 23 mål och 92 assist på 351 matcher med Liverpool hittills.



Under i sin tid i klubben har han varit med och vunnit bland annat två Premier League-titlar och en Champions League-titel.