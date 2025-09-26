Uppgifter: Dansk tränare aktuell för Malmö FF

Malmö FF har inlett jakten på en ersättare till Henrik Rydström.

Dansken Thomas Thomasberg pekas nu ut som en stark kandidat.

Detta enligt Expressen.

Foto: Bildbyrån

Tidigare denna fredag fick Henrik Rydström sparken av Malmö FF och Anes Mravac har tagit över som huvudtränare i Malmö FF säsongen ut.

Jakten på en permanent ersättare har dock redan inletts och ett namn pekas nu ut.

Expressen rapporterar nämligen nu om att dansken Thomas Thomasberg ska vara en stark kandidat i MFF:s jakt på en ny huvudtränare och han sägs finnas med på klubbens lista över tänkbara ersättare till Rydström.

Thomasberg var senast tränare i den danska storklubben FC Midtjylland, som han nyligen fick lämna.