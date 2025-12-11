Uppgifter: Därför kan Klopp ta över Real Madrid

Xabi Alonso sägs hänga mot repen i Real Madrid.

Då kan den förre Liverpool-tränaren Jürgen Klopp ta över den spanska storklubben.

Detta till följd av en klausul han har i sitt kontrakt med Red Bull Group – enligt Defensa Central.

Foto: Bildbyrån

Efter gårdagens förlust mot Manchester City i Champions League uppges Xabi Alonso hänga löst som huvudtränare för Real Madrid.

I det fall att den spanska giganten väljer att sparka Alonso behöver positionen ersättas. Då har Jürgen Klopp bollats upp som alternativ.

Den före detta Dortmund och Liverpool-tränaren är idag ”Head of Global Soccer” för Red Bull-koncernen, vilket han har varit sedan han lämnade ”The Reds” förra året.

Anledningen till att tysken kan ta över Real Madrid beror, enligt Defensa Central, på två klausuler han har i sitt kontrakt med Red Bull.

Den ena handlar om att han får lämna i det fall att det tyska herrlandslaget ringer. Det andra om en europeisk storklubb vill lägga beslag på hans tjänster. I det senare fallet får man minst sagt säga att Real Madrid tickar i boxen.

Enligt uppgifter ska Klopp tjäna omkring 8,7 miljoner pund, eller drygt 100 miljoner kronor, per år i Red Bull.