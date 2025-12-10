TV: City besegrade Real Madrid – Alonso riskerar att sparkas

Det har spelats ett stormöte Champions League.

Real Madrid tog emot Manchester City.

Matchen slutade 2-1 till gästerna.



Real Madrid tar emot Manchester City i Champions League.



Kylian Mbappé börjar på bänken när Real Madrid tar emot Manchester City i kvällens Champions League. Gonzalo Garcia får göra sin första start i turneringen. Real saknar flera försvarare på grund av skador, medan City startar samma elva som mot Sunderland.



***



Det blev en intensiv inledning i matchen. I den andra minuten föll Vinicius Junior i straffområdet och domaren Clement Turpin blåste straff. Efter VAR-granskning konstaterades det att situationen skedde utanför straffområdet och Real Madrid tilldelades istället frispark.



Med dryga halvtimmen spelad tog hemmalaget ledningen genom Rodrygo. Han placerade säkert in bollen i mål bakom Donnarumma.



Det tog inte lång tid innan City kvitterade. Courtois, i Real Madrids mål, tappade en oväntad retur efter Gvardiols nick på en hörna, och Nico O’Reilly kunde utan problem trycka in 1–1.





Strax innan halvtid tilldelades City straff när Haaland föll i straffområdet. Norrmanen tog hand om straffen och satte säkert in 2-1 till gästerna.



I den andra halvleken skapade båda lagen en hel del målchanser där Real Madrid hade de allra farligaste. Matchen slutade 2-1 till Manchester City.



Kylian Mbappé satt på bänken hela matchen efter ett brutet finger.



Alonso riskerar nu sparken där Zinedine Zidane och Jürgen Klopp har kopplats till möjlig ersättare för Xabi på tränarbänken.







Startelvor:

Real Madrid: Courtois – Valverde, Raul Asencio, Rüdiger, Carreras – Ceballos, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, Gonzalo, Vini Jr.

Manchester City: Donnarumma – Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly – Nico, Bernardo – Cherki, Foden, Doku – Haaland.



