Uppgifter: Degerfors nobbar Djurgårdens bud på Hien
Djurgården uppges vilja värva Leon Hien.
Men Degerfors vill inte släppa honom och har nobbat bud på sin mittbacksstjärna.
Detta enligt Värmlands Folkblad.
Degerfors säkrade allsvenskt kontrakt i den sista omgången. Nu har det börjat ryktats om en av lagets stjärnor – Leon Hien.
Enligt tidigare uppgifter från Fotbollskanalen har Djurgården visat intresse för Hien och Expressen rapporterade senare att Stockholmsklubben lagt ett bud på honom.
Degerfors verkar inte vilja släppa 24-åringen. Enligt Värmlands Folkblad budade Djurgården sex miljoner kronor för Hien – men som nobbats av Degerfors.
Där till finns det även intresse från Twente för Hien, enligt VF.
Försvararens kontrakt med Degerfors sträcker sig över 2027.
