Uppgifter: Degerfors nobbar Djurgårdens bud på Hien

Djurgården uppges vilja värva Leon Hien.

Men Degerfors vill inte släppa honom och har nobbat bud på sin mittbacksstjärna.

Detta enligt Värmlands Folkblad.

Foto: Bildbyrån

Degerfors säkrade allsvenskt kontrakt i den sista omgången. Nu har det börjat ryktats om en av lagets stjärnor – Leon Hien.

Enligt tidigare uppgifter från Fotbollskanalen har Djurgården visat intresse för Hien och Expressen rapporterade senare att Stockholmsklubben lagt ett bud på honom.

Degerfors verkar inte vilja släppa 24-åringen. Enligt Värmlands Folkblad budade Djurgården sex miljoner kronor för Hien – men som nobbats av Degerfors.

Där till finns det även intresse från Twente för Hien, enligt VF.

Försvararens kontrakt med Degerfors sträcker sig över 2027.