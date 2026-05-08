Uppgifter: Djurgården kan vara aktuellt för Dorsin
Mikael Dorsin, 44, har lämnat Rosenborg och rollen som sportchef.
Nu kopplas han ihop med Djurgården, enligt uppgifter från Tipsbladet.
Mikael Dorsin hoppade av jobbet som sportchef i den norska klubben Rosenborg vid årsskiftet och ännu har han inte tagit ett nytt uppdrag. Det har länge spekulerats i vart svensken kommer landa.
Enligt uppgifter från Tipsbladet har Dorsin får erbjudande från flera klubbar. Uppgifterna delger bland annat att han tackat nej till en Championship-klubb men han har varit i dialoger med Leo Waltas Swansea. Uppgifterna säger att 44-åringen också kan bli agent i ett av Skandinaviens största företag.
Tipsbladet skriver också att Dorsin kan vara aktuell för Djurgårdens IF. Då skulle han ta över efter Bosse Andersson. Dorsin har tidigare spelat i Djurgårdens IF.
– Jag har några olika möjligheter som jag överväger, skriver Mikael Dorsin till Tipsblandet.
Men svensken ska enligt uppgifterna inte vara stressad över att ta ett beslut om framtiden.
