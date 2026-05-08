Uppgifter: Djurgården kan vara aktuellt för Dorsin

Mikael Dorsin, 44, har lämnat Rosenborg och rollen som sportchef.

Nu kopplas han ihop med Djurgården, enligt uppgifter från Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Mikael Dorsin hoppade av jobbet som sportchef i den norska klubben Rosenborg vid årsskiftet och ännu har han inte tagit ett nytt uppdrag. Det har länge spekulerats i vart svensken kommer landa.

Enligt uppgifter från Tipsbladet har Dorsin får erbjudande från flera klubbar. Uppgifterna delger bland annat att han tackat nej till en Championship-klubb men han har varit i dialoger med Leo Waltas Swansea. Uppgifterna säger att 44-åringen också kan bli agent i ett av Skandinaviens största företag.

Tipsbladet skriver också att Dorsin kan vara aktuell för Djurgårdens IF. Då skulle han ta över efter Bosse Andersson. Dorsin har tidigare spelat i Djurgårdens IF.

– Jag har några olika möjligheter som jag överväger, skriver Mikael Dorsin till Tipsblandet.

Men svensken ska enligt uppgifterna inte vara stressad över att ta ett beslut om framtiden.