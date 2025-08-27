Santeri Haarala, 25, sägs lämna Djurgården.

Den offensiva spelaren lånas ut till IFK Norrköping, enligt Sportbladet.

Finska Santeri Haarala får inte mycket förtroende i Djurgården. 25-åringen har saknats i ”Blårändernas” matchtrupp i de senaste åtta allsvenska matcherna, och under förra veckan saknades han plötligt från Dif:s träning.

Nu sägs Haarala ha hittat en ny klubbadress. Enligt Sportbladet är den offensiva mittfältaren klar för ett lån till den allsvenska rivalen IFK Norrköping. Tidningen skriver att klubbarna är överens om villkoren för låneavtalet, och det enda som återstår innan övergången kan bli officiell är den obligatoriska läkarundersökningen.

Enligt Sportbladet kommer Haarala presenteras för ”Peking” inom kort.