Uppgifter: Dortmund nobbar Nilsson Lindelöf

Det blir ingen flytt till Dortmund för Victor Nilsson Lindelöf, 31.

Enligt tyska Bild nobbar storklubben svensken.

Foto: Alamy

Den svenska landslagskaptenen Victor Nilsson Lindelöf är klubblös sedan kontraktet med Manchester United gick ut tidigare i somras. Flera klubbar har nämnts som tänkbara nya hem för ”VNL”, och enligt tyska Sky Sports har Bayer Leverkusen redan erbjudit mittbacken ett kontrakt.

Hur det blir med den tyska toppklubben återstår att se, men enligt Bild är i alla fall en flytt till Borussia Dortmund helt utesluten.

Storklubben ska tidigare blivit erbjuden att värva Nilsson Lindelöf gratis, men nu rapporterar Bild att Dortmund avstår. Anledningen ska ligga i att svensken skulle bli en allt för tillfällig lösning. Han uppges dessutom vara för dyr för BvB.

Victor Nilsson Lindelöf har tidigare tränat tillsammans med moderklubben Västerås SK.