Uppgifter: Douglas Luiz återvänder till Villa – efter 18 månader

För 18 månader sedan såldes han till Juventus.

Nu återvänder Douglas Luiz till Aston Villa.

Det rapporterar flera medier, bland annat The Athletic.

Foto: Alamy

Det var under sommaren 2024 som Aston Villa sålde stjärnan Douglas Luiz, 27, till Juventus efter en fem år lång sejour i Premier League-klubben. I ”Juve” uteblev succén, och sedan i somras har den brasilianska mittfältaren varit utlånad till Nottingham Forest.

Nu uppger bland annat transfergurun Fabrizio Romano och ansedda The Athletic att låneavtalet med Forest bryts. I stället kommer Luiz spendera resten av säsongen på lån i just Aston Villa.

Klubbarna sägs vara helt överens och jobbar i skrivande stund med att slutföra pappersarbetet. I låneavtalet uppges det finnas en utköpsklausul som gör det möjligt för Aston Villa att göra affären permanent vid säsongens slut.

Tidigare under tisdagen rapporterade samme Fabrizio Romano att Aston Villa jobbade på att värva tillbaka Luiz.