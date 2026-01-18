Uppgifter: Efter Guehi-missen – han är Liverpools nya fokus

Marc Guehi var nära Liverpool i somras men verkar nu istället vara klar för Manchester City.

Detta får Merseyside-klubben att vända blickarna mot Italien i jakten på en mittback.

Storklubbens fokus uppges nu ligga på Inters Alessandro Bastoni.

Marc Guehi såg ut att lämna Crystal Palace för Liverpool på deadline day i somras, men affären sprack i sista stund.

Någon affär nu i vinter kommer det inte heller att bli, utan Guehi ser istället ut att lämna Crystal Palace för Manchester City Transferexperten Fabrizio Romano uppgav häromdagen att affären är klar och Liverpool får således vända blickarna mot andra alternativ. Det uppges man nu också ha gjort.

Teamtalk rapporterar nämligen nu att Liverpool istället har valt att ställa in fokus på Inters Alessandro Bastoni.

Italienaren själv uppges vara öppen för en flytt under 2026, men en affär kommer inte att bli billig att lösa. Enligt uppgifterna vill Inter ha 80 miljoner euro för mittbacken (omkring 855 miljoner kronor).

Utöver Liverpool så ska även Chelsea vara intresserade av 26-åringen enligt Teamtalk.

Bastoni har kontrakt med Inter fram till sommaren 2028.