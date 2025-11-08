Uppgifter: Efter petningen – uppges klar för Wolverhampton

Rob Edwards petades från Middlesbroughs matchtrupp strax före avspark.

Nu uppges han vara överens med Wolverhampton om att bli klubbens nye tränare.



Wolverhampton har letat efter en ny huvudtränare sedan Vitor Pereira fick lämna klubben förra helgen. Under veckan framkom uppgifter om att Rob Edwards, då tränare i Middlesbrough, var ett av huvudnamnen för rollen.

Det hela tog fart under fredagen när Edwards varken ledde träningen eller dök upp på den planerade presskonferensen inför matchen mot Birmingham i Championship. Kort före avspark rapporterades han dessutom ha blivit bortplockad från tränarbänken.

Middlesbrough bekräftade senare att klubben gett Edwards tillåtelse att inleda samtal med Wolverhampton.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är parterna nu överens om en lösning, vilket innebär att Edwards blir Wolves nästa huvudtränare.



