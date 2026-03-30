Uppgifter: Efter Tudors sorti – vill anställa De Zerbi direkt

Under gårdagen fick Igor Tudor sparken som tränare för Tottenham Hotspur.

Nu jobbar London-klubben hårt för att få in Roberto De Zerbi som ersättare direkt.

Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.

Tottenham Hotspur befinner sig i ett prekärt läge i Premier League då man endast har poäng ner till nedflyttningsplats. Så sent som i går, söndag, stod det även klart att man valde att sparka huvudtränare Igor Tudor – efter 44 dagar på posten.

Enligt flera brittiska medier ser den nuvarande assisterande tränaren Bruno Saltor ta över laget på interimbasis, fram till det att man har gjort klart med en mer permanent ersättare.

Vad gäller den långsiktiga ersättaren pekar mycket på att det kommer att bli den före detta Brighton och Marseille-tränaren Roberto De Zerbi. Enligt uppgifter från transfergurun Fabrizio Romano jobbar också London-klubben hårt för att anställa honom direkt.

Han skriver vidare att De Zerbi alltid har varit Spurs förstaval på tränarposten och att man nu hoppas få till en lösning snabbt. Samtal om detta ska även äga rum i detta nu.

Roberto De Zerbi har stått utan tränarjobb sedan han lämnade Marseille i februari.

