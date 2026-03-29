Uppgifter: Han tränar Spurs – efter Tudors sorti

Igor Tudor har fått sparken av Tottenham Hotspur.

Nu uppges Bruno Saltor bli tillfällig tränare i krisklubben.

Det rapporterar BBC.

Tottenham Hotspur befinner sig i ett prickärt läge i Premier League. Londonklubben har en poäng ner till nedflyttningsplats och under söndagen bekräftades det att huvudtränaren Igor Tudor sparkats – efter 44 dagar på posten.

Enligt BBC och flera engelska medier kommer Spurs att göra en tillfällig lösning.

Den nuvarande assisterande tränaren Bruno Saltor kommer att träna laget. Det är däremot inte aktuellt med ett huvudtränaruppdrag för honom.

Saltor har tidigare varit verksam i Chelsea och West Ham tillsammans med Graham Potter.

Tottenham Hotspur ställs mot Sunderland den 12 april i Premier League. Spurs ligger på en 16:e plats i ligan.