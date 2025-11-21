Uppgifter: Egyptisk klubb vill värva Sirius-stjärnan

Robbie Ure lockar till sig intresse.

Egyptiska Al-Ahly vill värva den skotske Sirius-anfallaren.

Det rapporterar Glasgow Times, som hänvisar till egyptisk media.

Foto: Bildbyrån

Robbie Ure anslöt till Sirius inför säsongen från Anderlechts andralag. den skotske anfallaren gjorde ett starkt intryck då han redan nu ryktas till en utländsk klubb.

Enligt Glasgow Times, som hänvisar till lokal media, är den egyptiska storklubben Al-Ahly intresserat av Ure. Anledningen till att klubben visar intresse för skotten är att tränaren Jess Thorup vill ha anfallaren.

Tidigare uppgavs Gais-anfallaren Ibrahim Diabate vara aktuell för en flytt till just Al-Ahly. Hittills har inget blivit klart i den affären.

Robbie Ure står noterad för elva mål i allsvenskan den gångna säsongen. Hans kontrakt med Sirius löper ut 2029.