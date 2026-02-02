Uppgifter: Ekdal flyttar inte till Werder Bremen

Hjalmar Ekdal gjordes aktuell för en flytt till Werder Bremen.

Någon sådan kommer dock inte att bli av.

Enligt Bild har den tyska klubben inte tillräckligt med pengar för att köpa loss mittbacken.

Foto: Bildbyrån

Det var under förra veckan som den svenske mittbacken Hjalmar Ekdal gjordes aktuell för en flytt till tyska Werder Bremen. Då rapporterade transferspecialisten Fabrizio Romano att det pågick förhandlingar om en övergång under vintern.

Trots det kommer Ekdal inte att flytta till norra Tyskland.

Lyssnar man till rapporter från tidningen Bild har det funnits kontakter mellan Ekdals nuvarande klubb, Burnley, och Bremen. Däremot kommer ingen övergång att äga rum. Detta då Burnley endast vill sälja svensken samtidigt som Werder Bremen inte har några pengar.

Under helgen som gick sparkade 15:e-placerade Werder Bremen sin tränare Horst Steffen.