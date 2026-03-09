Uppgifter: Elfsborg vill värva förre AIK-talangen

Tom Strannegård kan vara på väg mot allsvensk comeback.

IF Elfsborg uppges vilja värva den förre AIK-talangen.

Detta rapporterar Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Tom Strannegård lämnade AIK för IK Start sommaren 2022 (först på lån och sedan permanent vintern efter), nu kan den förre Gnaget-talangen vara på väg hem till Sverige och till allsvenskan.

Redan innan jul rapporterade FotbollDirekt om allsvenskt intresse för Strannegård och nu kommer Fotbollskanalen med uppgifter om att IF Elfsborg kan komma att värva honom.

Sajten uppger att Boråsklubben ser över truppen inför säsongen och att man vill plocka in 23-åringen.

Strannegård har kontrakt med den norska klubben över den här säsongen.