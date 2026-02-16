Uppgifter: Elfsborg vill värva Rikard Nilsson

Elfborg letar efter nya tränare.

Oddevolds Rickard Nilsson finns på radarn.

Det uppger Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen kom det uppgifter från Fotbollskanalen att Björn Hamberg ska ta över Elfsborg, och enligt uppgifterna var även Axel Kjäll är aktuell som en av två assisterande tränare.

Enligt nya uppgifter från Fotbollskanalen kommer Rikard Nilsson från Oddevold bli klubbens andra assisterande tränare.

Rikard Nilsson anslöt till Oddevold inför säsongen 2020. Klubben tog steget upp från division 1 till superettan 2023 och förra säsongen slutade man på fjärde plats.