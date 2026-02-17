Smällen: Krafth lär missa Sveriges VM-playoff

Emil Krafth lär bli borta resten av säsongen och då missa Sveriges VM-playoff.

Det bekräftar Newcastle-tränaren Eddie Howe.

– Ett bakslag, säger Howe.

Foto: Bildbyrån

Sverige kommer att behöva klara sig utan ytterligare en spelare i playoff-semifinalen till VM. Under en pressträff bekräftar Newcastles tränare Eddie Howe att Emil Krafth med största sannolikhet missar resten av säsongen.

– Ett bakslag för oss. Han drabbades först av problemet under en landslagssamling och vi hoppades att han kunde komma tillbaka och bli okej. Men det var tydligt på träningen att han inte skulle nå den nivå som behövdes, och att ett kirurgiskt ingrepp var nödvändigt, säger Hwe under en pressträff.

Sedan tidigare är de svenska stjärnorna Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Lucas Bergvall och Emil Holm på skadelistan inför playoff-matchen.

Sverige ställs mot Ukraina den 26 mars. Om Blågult vinner väntar Polen eller Albanien i en playoff-final den 31 mars.



