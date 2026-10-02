Uppgifter: Roma vill värva Endrick – kan tänka sig flytt

Endrick har återigen svårt att få speltid i Real Madrid.

Nu uppges Roma vara intresserat av att låna in den brasilianske anfallaren.

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Det fanns redan i somras intresse från den italienska huvudstaden.

Nu uppger spanska AS att Roma fortsatt är intresserat av Real Madrid-brassen Endrick.

20-åringen hade en lyckad lånesejour i Lyon under våren, men har återigen svårt att få speltid i ”Los Blancos”.

Tidigare i veckan rapporterade Corriere dello Sport att även seriekonkurrenten AC Milan är intresserat av att låna in anfallaren.

Enligt AS kan Endrick själv vara öppen för en flytt till Roma, om inte Real Madrid-tränaren José Mourinho ger honom fler chanser. Hittills den här säsongen har det endast blivit fyra minuter på planen.