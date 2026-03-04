Uppgifter: Enormt kontrakt på gång för Bruno Fernandes

Bruno Fernandes har stått för en ny stark säsong i Manchester United.

Ett förbättrat kontrakt kan vara på väg för portugisen.

För honom själv väntas dock framtiden påverkas mycket av huruvida klubben kvalificerar sig till Champions League.

Foto: Bildbyrån

Manchester United har hittat formen sedan Ruben Amorim sparkades, men någon som konstant imponerat i klubben återigen den här säsongen är Bruno Fernandes.

Lagkaptenen har stått för starka sju mål och 13 assist på 25 matcher i Premier League och är en av de starkast bidragande faktorerna till att Manchester United placerat sig bra i jakten på en Champions League-plats.

Portugisens kontrakt med storklubben går ut sommaren 2027, men nu kan ett nytt avtal vara på gång för 31-åringen.

Mirror rapporterar nämligen att United förbereder ett förbättrat kontrakt för Fernandes, detta avtal väntas vara värt 400 000 pund i veckan, enligt uppgifterna.

Huruvida portugisen kommer att skriva på kontraktet är dock inte säkert.

Enligt uppgifterna så kommer nämligen 31-åringen att baserat sitt beslut på huruvida Manchester United kvalificerar sig till Champions League till nästa säsong.