Uppgifter: Enormt kontrakt på gång för Bruno Fernandes
Bruno Fernandes har stått för en ny stark säsong i Manchester United.
Ett förbättrat kontrakt kan vara på väg för portugisen.
För honom själv väntas dock framtiden påverkas mycket av huruvida klubben kvalificerar sig till Champions League.
Manchester United har hittat formen sedan Ruben Amorim sparkades, men någon som konstant imponerat i klubben återigen den här säsongen är Bruno Fernandes.
Lagkaptenen har stått för starka sju mål och 13 assist på 25 matcher i Premier League och är en av de starkast bidragande faktorerna till att Manchester United placerat sig bra i jakten på en Champions League-plats.
Portugisens kontrakt med storklubben går ut sommaren 2027, men nu kan ett nytt avtal vara på gång för 31-åringen.
Mirror rapporterar nämligen att United förbereder ett förbättrat kontrakt för Fernandes, detta avtal väntas vara värt 400 000 pund i veckan, enligt uppgifterna.
Huruvida portugisen kommer att skriva på kontraktet är dock inte säkert.
Enligt uppgifterna så kommer nämligen 31-åringen att baserat sitt beslut på huruvida Manchester United kvalificerar sig till Champions League till nästa säsong.
