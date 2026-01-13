Rui Modesto, 26, ser ut att lämna Udinese.

Nu uppges FC Köpenhamn visa intresse för den tidigare AIK-stjärnan.

Detta enligt transferjournalisten Gianluca Di Marzio.

Foto: Alamy

Rui Modestos kontrakt med italienska Udinese löper ut sommaren 2029. Samtidigt rapporterades det nyligen att högerbacken var redo att lämna Serie A-klubben.

Nu skriver transferexperten Gianluca Di Marzio att FC Köpenhamn visar intresse för angolanen. Där till ska Palermo ha ett öga på den förre AIK-stjärnan.

Senare under tisdagen rapporterade Tipsbladet-journalisten Farzam Abolhosseini att Modesto ”inte står längst fram i kö” vad gäller att gå till FCK.

FC København bliver i Italien sat i forbindelse med Udineses højreback Rui Modesto, men det er ikke en spiller, som de danske mestre overvejer lige nu. Københavnerne er som bekendt ude efter en etableret back på den plads, men det er ikke portugiseren, som står forrest i køen. pic.twitter.com/q5wDyko1Ga — Farzam Abolhosseini (@F_Abolhosseini) January 13, 2026

Rui Modesto har tidigare kopplats ihop med Catanzaro i Serie B och polska Jagiellonia Bialystok.

Modesto noteras för tre ligaframträdanden i Udinese den här säsongen.