Uppgifter: Filip Benkovic kan lämna AIK

Filip Benković, 28, drar till sig intresse.

Enligt Team Talk-journalisten Fraser Fletcher jagas han av klubbar i The Championship och i Skottland.

AIK-mittbacken sägs dessutom vara öppen för en flytt.

Foto: Bildbyrån

Redan i somras var AIK-mittbacken Filip Benković högaktuell för en flytt bort från Stockholmsklubben efter bara ett halvår i den svartgula tröjan. Enligt tidiga rapporter var det spanska Real Oviedo som jagade 28-åringen, och han bekräftade senare att ett officiellt bud hade nekats av ”Gnaget”.

– Det fanns ett officiellt bud på bordet, sa Benković till FotbollDirekt i november.

– Det är fotboll. Jag kan inte säga att jag var besviken, för det är fotboll. Ibland kan man inte påverka vissa saker, fortsatte han.

Nu rapporterar journalsten Fraser Fletcher på Team Talk att utländska klubbar har tagit upp jakten på AIK-försvararen. Enligt uppgifterna jagas Benković av klubbar i den engelska andraligan The Championship och av klubbar i Skottland. Vilka klubbar det rör sig om framgår inte av uppgifterna, men kroaten uppges vara öppen för en flytt i januari.

Exclusive: Filip Benkovic is attracting interest from the English Championship and Scotland.



Former Celtic defender has been praised as one of the best defenders in Sweden over the last year.



A move is possible this month and he is open to move back to UK. @TEAMtalk. pic.twitter.com/ekLRcvA1Xp — Fraser Fletcher (@FrazFletcher) January 21, 2026

Filip Benković anslöt till AIK gratis inför fjolårssäsongen. Totalt har han gjort 35 matcher för ”Gnaget” och noterats för två mål. Kontraktet med Stockholmsklubben gäller över 2026.