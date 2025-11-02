KARLBERG. Sejouren i AIK kunde blivit kort.

I somras tackade ”Gnaget” nej till ett bud på mittbacken Filip Benković, 28.

– Ibland kan man inte påverka vissa saker, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

AIK befinner sig i en tung period. Stockholmsklubben har inte vunnit en match på fem raka försök och har dalat i tabellen sedan sommaruppehållet.

Samtidigt stormar det utanför planen. Tränaren Mikkjal Thomassen har ifrågasatts kraftigt under den senaste tiden och enligt uppgifter ser ”Gnaget”-coachen ut att lämna klubben efter säsongen.

– Det är verkligen inte en bra känsla. Jag är arg över att vi inte har vunnit, men det är fotboll. Ibland får man inte resultaten med sig. Det är verkligen ingen ursäkt, vi måste köra för fullt i de två sista matcherna och avsluta säsongen på ett positivt sätt, säger den kroatiske mittbacken Filip Benković.

Nu återstår det två matcher av den allsvenska säsongen 2025. För AIK lever jakten på tredjeplatsen, men det ska mycket till för att ”Gnaget” ska ta sig ut i Europa nästa säsong.

Benković har tidigare ryktats lämna den svartgula klubben, och säsongens två sista för säsongen skulle kunna bli 28-åringens sista för AIK.

– Jag har fullt fokus på de två sista matcherna, som du hade förväntat dig att jag skulle säga. I fotboll måste man ta det match för match, säger han och fortsätter berätta om sin framtid:

– Jag trivs här, från den första dagen. Speciellt med fansen som vi har, det har varit otroligt. De har givit oss stöd i toppklass. Det jag kan göra är att försöka vara professionell varje dag och så får vi se vad som händer. Jag vet inte än.

Filip Benkovic. Foto: Bildbyrån

Vill du stanna?

– Jag är lycklig här. Men man vet aldrig. I fotboll kan det finnas alla möjliga skäl (till att lämna, reds. anm.). Jag fokuserar bara på fotbollen just nu.

Bekräftar bud

I somras rapporterades AIK ha fått ett bud på mittbacken från den spanska La Liga-klubben Real Oviedo. Stockholmsklubben valde dock att tacka nej till pengarna, som enligt Expressen handlade om omkring 17 miljoner kronor, och behöll Benković höstsäsongen ut.

– Det fanns ett officiellt bud på bordet, bekräftar Filip Benković.

Men AIK nobbade det?

– Ja.

Hur kände du över det?

– Det är bara att gå vidare. Speciellt när man är i mitten av säsongen. Det är annorlunda här i Sverige. Man kan inte fokusera på det för mycket, man måste fokusera på fotbollen, säger han och tillägger:

– Det var tufft… Det var kul att se, så klart. Det betyder att man gör något rätt.

Blev du besviken?

– Det är fotboll. Jag kan inte säga att jag var besviken, för det är fotboll. Ibland kan man inte påverka vissa saker. Jag vill ge all min energi till AIK, avslutar mittbacken.