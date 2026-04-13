Uppgifter: Flera klubbar ger sig in i jakten om Senesi

Marcos Senesi sitter på utgående kontrakt med Bournemouth.

Nu ger sig flera klubbar in i jakten på mittbacken.

Bournemouths mittback Marcos Senesi har ett kontrakt som löper ut, och tidigare har han kopplats samman med klubbar som Dortmund, Juventus, Aston Villa och Tottenham.

Nu rapporterar Marca att ytterligare två klubbar har hört av sig till spelarens agent – Chelsea och Manchester United. Tillsammans med Tottenham uppges de tre klubbarna ligga närmast en värvning.

Argentinaren anslöt till Bournemouth inför säsongen 2022/2023 och har sedan dess gjort 122 matcher för klubben. På meritlistan finns även tre landskamper.