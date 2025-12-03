Kontraktet är utgående: ”Finns möjligheter i Europa”

STOCKHOLM. Hanna Lundkvists kontrakt med San Diego Wave är utgående.

Landslagsbacken utesluter inte en flytt i vinter.

– Om jag stannar i USA är det i San Diego till 100 procent, men vi får se, det finns möjligheter i Europa också, säger hon till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

NWSL-säsongen, tog likt damallsvenskan, nyligen slut. För Hanna Lundkvist och hennes San Diego Wave slutade säsongen redan i början av november då man åkte ut i kvartsfinalen mot Portland Thorns.

Lundkvist är inne på sin andra säsong i klubben och den gångna säsongen kan ha varit hennes sista, hennes kontrakt är nämligen utgående.

– Det är inget som är bestämt ännu. Jag trivs superbra i San Diego, det är en kul liga, men vi får se vad det blir. Jag har många stora drömmar också, så vi får se vad som händer helt enkelt.

Under hösten har det ryktats lite om att Manchester United är intresserade av Lundkvist och hon hymlar inte med att hon gärna återvänder till Europa någon gång.

– Jo men jag är sugen på att spela i Europa, Champions League är en stor dröm. Sen får vi se om det blir nu eller senare. Om jag stannar i USA är det i San Diego till 100 procent, men vi får se, det finns möjligheter i Europa också.

Du har ju förflutet i Spanien och Atletico Madrid, är det dit du vill tillbaka då eller har du någon annan preferens?

– Nej, men jag har alltid sagt att engelska ligan är en drömliga för mig. Det känns som att det är kul fotboll, bra fotboll, en av de bästa om inte den bästa tillsammans med USA kanske nu. Så det vore superkul att spela i England, avslutar Lundkvist.