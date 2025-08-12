Uppgifter: Flera klubbar ute efter Jonas Rouhi

Hellas Verona sägs vara ute efter Jonas Rouhi, 21.

Nu skriver Nicolò Schira att Sassuolo, Pisa och två icke namngivna klubbar har hört sig för om svensken.

Video Anthony Elanga: "Redo för utmaningen"

Det var i helgen som uppgifter kom om att Juventus unge svensk, Jonas Rouhi, är aktuell för en övergång till Serie A-konkurrenten Hellas Verona. Nu uppges Hellas få konkurrens om 21-åringen.

Enligt transferjournalisten Nicolò Schira är både Sassuolo och Pisa ute efter vänsterbacken och ska ha hört sig för kring Rouhi, tillsammans med två icke namngivna klubbar utanför Italien.

Jonas Rouhi har tre år kvar på sitt kontrakt med Juventus.