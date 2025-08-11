Han har spelat i Juventus sedan sommaren 2024.

Nu ser Jonas Rouhi ut att vara på väg bort från ”Den gamla damen”.

Detta då L’Arena skriver att vänsterbacken är aktuell för en flytt till Hellas Verona.

Det var under sommaren 2024 som Jonas Rouhi, 21, flyttades upp till Juventus A-lag efter ett par år i klubbens akademi.

Under den senaste säsongen spelade vänsterbacken sex matcher, varav en från start.

Nu uppger italienska L’Arena att svensken kan flytta till Serie A-konkurrenten Hellas Verona.

Enligt uppgifterna är Verona-klubben intresserad av att knyta till sig Rouhi, men om det rör sig om ett lån eller direktköp framgår inte.

Hellas Verona slutade på en 14:e-plats i Serie A förra säsongen. Rouhi har tre år kvar på sitt kontrakt med ”Juve”.