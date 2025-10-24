Uppgifter: Förbereder bud på Gais-stjärnan

Ibrahim Diabate har gjort stor succé den här säsongen.

Nu uppges egyptiska Al Ahly förberedda att bud på anfallaren.

Klubben väntas erbjuda 800 000 dollar för succémannen.

Foto: Bildbyrån

Ibrahim Diabate hade det svårt i allsvenskan med Västerås SK ifjol, men med Gais i år har det blivit succé.

Ivorianen ligger tvåa i skytteligan (delat med August Priske i Djurgården) tack vare 15 fullträffar på 26 matcher och redan i somras ryktades det flitigt kring hans vara eller icke vara i Gais.

Diabate själv bekräftade nyligen att samtal fördes med franska klubbar i somras och nu kommer rapporter om att det kan komma att bli en flytt till Egypten för succéanfallaren.

Africa Foot rapporterar nämligen att egyptiska Al Ahly förbereder ett bud på 800 000 dollar på anfallaren, vilket motsvarar lite drygt 7,5 miljoner kronor.

Huruvida Gais kommer att acceptera ett sådant bud återstår att se, i somras uppgavs klubben vilja ha 30 miljoner kronor för sin succéman.

Diabate har kontrakt med Göteborgsklubben över säsongen 2028.