Uppgifter: Förre AIK-tränaren kan ta över Rosenborg

Det rapporterar norska TV2.

Den norska storklubben Rosenborg har fått en tuff start på säsongen enbart spelat in fem poäng på sju matcher. För två dagar sedan fattade också klubben ett beslut om att entlediga den svenske tränaren Alfred Johansson.

Således letar man nu efter en ersättare.

Lyssnar man till TV2 har Rosenborg fått upp ögonen för flera tänkbara ersättare till Johansson. En av dessa heter Gaute Helstrup och är assisterande tränare i Bodø/Glimt, en annan heter Mikkjal Thomassen.

Färingen, som tränade AIK från sommaren 2024 fram till i vintras, har sedan han lämnade ”Gnaget” inte tagit sig an något nytt jobb.

På annat håll jagar även Vålerenga en ny manager efter att ha låtit Geir Bakke lämna sin post i närtid. Då bollas Mjällbys nya huvudtränare Karl Marius Aksum upp som en tänkbar ersättare. Favoriten till jobbet ska dock vara KFUM Oslos tränare Johannes Moesgaard, som Vålerenga redan har tagit kontakt med.