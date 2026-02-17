Uppgifter: Fortsatt stort intresse för ”Boro”-stjärnan

Hayden Hackney gör stor succé i Middlesbrough.

I sommar kan det bli svårt för Kim Hellberg & co att behålla mittfältaren.

Flera Premier League-klubbar uppges visa intresse för mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Hayden Hackney har imponerat stort i Middlesbrough den här säsongen och det har inte gått obemärkt förbi.

Redan under januarifönstret ryktades det om intresse från Premier League, men någon flytt då blev det inte för mittfältaren. I sommar ser det dock ut att kunna bli svårt för Kim Hellberg & co att behålla stjärnan.

Teamtalk rapporterar att Manchester United, som ryktades vara intresserade redan nu i vinter, kommer att fortsatt hålla ögonen på mittfältaren.

Utöver storklubben så ska även Leeds United, Tottenham Hotspur och Everton vara intresserade av ”Boro”-stjärnan.

23-åringen står den här säsongen noterad för fyra mål och sex assist på 32 matcher i Championship.