Uppgifter: Michael Carrick vill värva från Hellbergs Middlesbrough

Michael Carrick har tagit över som interimtränare i Manchester United.

Nu i januari ser han ut att vilja förstärka genom att värva från Kim Hellbergs Middlesbrough.

Carrick uppges vilja plocka in Hayden Hackney i vinter.

Foto: Bildbyrån

Ruben Amorim har fått sparken och Michael Carrick har tagit över som interimtränare i Manchester United.

Detta ser nu ut att kunna få konsekvenser för Kim Hellberg och hans Middlesbroughs jakt på uppflyttning till Premier League.

Carrick som fick sparken av ”Boro” efter förra säsongen uppges nämligen nu vilja förstärka United genom att värva från Championship-klubben.

Spelaren i fråga som Carrick vill plocka in är Hayden Hackney, 23-åringen har varit given i Middlesbrough hela säsongen.

Även Tottenham Hotspur ska vara intresserade, men det har även tidigare rapporterats att Middlesbrough inte planerar att sälja stjärnan i vinter.