Uppgifter: Frank klar för Tottenham

Thomas Frank tar över som tränare för Tottenham.

Parterna ska ha kommit överens.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Tottenham sparkade Ange Postecoglou för inte så länge sedan. Nu har klubben hittat sin ersättare.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är Brentfords tränare Thomas Frank klar för klubben.

🚨⚪️ Thomas Frank will become new Spurs head coach, here we go!

Agreement done with the manager on contract terms and staff, Brentford set to release Frank for fee in the region of £10m.

He’s the replacement for Ange

Postecoglou. pic.twitter.com/1vZAJ3bbN6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025