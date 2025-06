Uppgifter: Frank vill värva både Mbeumo och Wissa

Thomas Frank är ny tränare för Tottenham Hotspur.

Tidigare har uppgifter gjort gällande att han vill ta med sig Bryan Mbeumo från Brentford.

Nu bör Yoane Wissas namn adderas på den listan, enligt The Guardian.

Tottenham Hotspur har presenterat Thomas Frank som ny huvudtränare. Den danske tränaren ersätter Ange Postecoglou efter att klubben valt att gå vidare med en nytt ledarskap inför den kommande säsongen.



Frank har skrivit på ett avtal på tre år och kommer senast från Brentford. Enligt Fabrizio Romano köps dansken och hans stab loss för cirka tio miljoner pund (128 miljoner kronor).



Det är inte heller bara sin stab som Frank vill ha med sig till Spurs. Sedan tidigare har det skrivits om att Bryan Mbeumo kan följa med sin gamla tränare till den vita London-klubben. Nu bör ännu ett namn adderas.



Under fredagskvällen skriver nämligen The Guardian att Frank även vill ha med sig Yoane Wissa och såldes ta Brentfords offensiva duo till Spurs.



Bryan Mbeumo har kontrakt med Brentford över nästa säsong, med en option på ytterligare ett år.



Yoane Wissas kontrakt med Brentford sträcker sig till sommaren 2026.

