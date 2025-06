Officiellt: Thomas Frank tar över Tottenham

Nu är det klart.

Thomas Frank är ny huvudtränare för Tottenham.

Tottenham Hotspur har presenterat Thomas Frank som ny huvudtränare. Den danske tränaren ersätter Ange Postecoglou efter att klubben valt att gå vidare med ett nytt ledarskap inför kommande säsong.



Han har skrivit på ett treårigt avtal. Frank kommer senast från Brentford och han och flera ur hans stab köps loss för cirka tio miljoner pund (128 miljoner kronor), enligt Fabrizio Romano.

I samma veva bekräftar Spurs att svensken Andreas Georgson, senast i Manchester United, också ansluter till klubben.

Tottenham slutade på en svag 17:e plats i Premier League den här säsongen, men räddade sitt europeiska deltagande genom att vinna Europa League. Därmed är klubben kvalificerad för Champions League till hösten.

51-årige Frank har innan Brentford tidigare tränat Brøndby och varit förbundskapten för Danmarks U17- och U19-landslag.

We are delighted to announce the appointment of Thomas Frank as our new Head Coach on a contract that runs until 2028.

Welcome, Thomas! 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2025