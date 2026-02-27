Uppgifter: Fritzson detaljer från Degerfors

Ludvig Fritzson, 30, återvänder till allsvenskan.

Mittfältaren är en läkarundersökning från att skriva på för Degerfors.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Degerfors ser ut att förstärka truppen ytterligare. Sedan tidigare har klubben plockat in spelare som Bilal Hussein, Dijan Vukojevic och Kazper Karlsson.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att det finns både utländskt och allsvenskt intresse för den tidigare BP-mittfältaren Ludvig Fritzson.

Nu rapporterar Expressen att Fritzson är detaljer från att återvända till Degerfors. 30-åringen väntas genomgå en läkarundersökning och senare presenteras om allt går enligt plan.

Fritzson bröt nyligen med polska Zagłębie Lubin. Han spelade i Degerfors mellan 2015 och 2017.