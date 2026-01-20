Uppgifter: Gais vill ersätta Boudri med Degerfors-stjärnan

Amin Boudri ser ut att vara så gott som klar för en flytt.

Gais planerar därför för en framtid utan stjärnan.

Som ersättare till Boudri vill man plocka in Elias Barsoum enligt Expressen.

Foto: Bildbyrån

Amin Boudri gjorde succé i allsvenskan den gångna säsongen och Gais-stjärnan ser ut att flytta till USA.

Transferexperten Fabrizio Romano uppgav under gårdagen att Gais och LAFC är överens gällande en affär.

Gais ser därför nu ut att få ge sig ut på jakt efter en ersättare till Boudri och enligt Expressen har Göteborgsklubben identifierat vem man vill ersätta stjärnan med.

Göteborgsklubben ser ut att ha siktet inställt på Elias Barsoum i Degerfors.

En första kontakt ska vara tagen mellan parterna, samtidigt ska även andra svenska och norska klubbar vara intresserade enligt uppgifterna.