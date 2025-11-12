Uppgifter: Gais slutförhandlar med Fredrik Holmberg

Han har gjort stor succé med Gais de senaste åren.

Nu kan Fredrik Holmberg förlänga sitt avtal med klubben.

Det skriver Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Han har tagit Gais från division ett till superettan och allsvenskan. Väl där slutade ”Makrillarna” på en sjätteplats under sin debutsäsong och knep, mot alla odds, en Europaplats i år.

Då talar vi alltså om Fredrik ”Fidde” Holmberg och hans resa med de grönsvarta från Göteborg. Under den senaste tiden har Holmberg kopplats ihop med en flytt till Malmö FF som jagar en ny huvudtränare. Nu ser dock ”Fidde” ut att bli kvar i Gais.

Enligt uppgifter från Sportbladet förhandlar Gais och Holmberg om ett nytt kontrakt och har gått in i slutfasen av diskussionerna om ett längre avtal. Just nu löper Fredrik Holmbergs avtal över nästa år.

Vidare sägs Gais ha goda förhoppningar om att säkra upp succétränaren även om ingenting ska vara klart.

Sedan Fredrik Holmberg tog över Gais har han basat över klubben i 135 matcher där han har ett poängsnitt på 1,89 per match.