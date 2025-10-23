Uppgifter: Gallagher pekas ut som transfermål för United

Conor Gallagher kan komma att flytta hem till England.

Manchester United uppges nämligen vara intresserade av mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Conor Gallagher lämnade Chelsea och Premier League för Atletico Madrid och La Liga förra sommaren.

Mittfältaren har sedan dess varit given i den spanska storklubben, men nu kommer rapporter om att det kan bli en flytt tillbaka till England för 25-åringen.

Gallagher pekas nämligen ut som ett transfermål för Manchester United.

Den engelska storklubben uppges se 25-åringen som en potentiell ersättare till Kobbie Mainoo som ryktas bort från klubben.

Gallagher har kontrakt med Atletico Madrid fram till sommaren 2029.