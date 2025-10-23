Uppgifter: Gallagher pekas ut som transfermål för United
Conor Gallagher kan komma att flytta hem till England.
Manchester United uppges nämligen vara intresserade av mittfältaren.
Conor Gallagher lämnade Chelsea och Premier League för Atletico Madrid och La Liga förra sommaren.
Mittfältaren har sedan dess varit given i den spanska storklubben, men nu kommer rapporter om att det kan bli en flytt tillbaka till England för 25-åringen.
Gallagher pekas nämligen ut som ett transfermål för Manchester United.
Den engelska storklubben uppges se 25-åringen som en potentiell ersättare till Kobbie Mainoo som ryktas bort från klubben.
Gallagher har kontrakt med Atletico Madrid fram till sommaren 2029.
