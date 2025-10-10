Uppgifter: Napoli planerar bud på Kobbie Mainoo

Han uppgavs vilja lämna Manchester United under sommaren – men blev kvar.

Nu har en italiensk klubb gett sig in i jakten på Kobbie Mainoo.

Detta i form av Napoli, som uppges planera ett bud på mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Kobbie Mainoo uppgavs vilja lämna Manchester United på lån i slutet av sommarfönstret, men någon övergång blev aldrig av.

Mittfältaren, som fått sparsamt med speltid under säsongsinledningen, sägs dock fortfarande vilja bort från storklubben. För ett par dagar sedan rapporterades det finnas ett inhemskt intresse för Mainoo. Detta i form av Chelsea och Tottenham som båda sades följa situationen noga.

Nu ger sig även Serie A-mästarna Napoli in i bilden, om man får tro brittiska The Mirror.

De skriver nämligen att Neapel-klubben planerar att lägga ett bud på Mainoo under det kommande vinterfönstret och har goda förhoppningar om att lyckas med en värvning.

Däremot ska Napoli räkna med att en permanent affär blir svår att få till och förlitar sig istället på ett lån över resten av säsongen.

Kobbie Mainoos kontrakt med Manchester United sträcker sig fram till sommaren 2027.