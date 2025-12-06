Uppgifter: Gjorts aktuell för Mjällby – nu nära konkurrent

Burim Rexhepi har nyligen gjorts aktuell för Mjällby AIF.

Istället för en flytt till svenska mästarna ser det ut att bli Stockholm för 39-åringen.

Han uppges nämligen vara nära IF Brommapojkarna.

Foto: Bildbyrån

Sedan tidigare står det klart att Burim Rexhepi lämnar Hässleholms IF för ett uppdrag i allsvenskan.

I samband med att det blev officiellt att han lämnar klubben uppgavs han vara nära att ta plats i Mjällby AIF:s ledarstab.

– Jag kommer att ha ett annat tränaruppdrag, jag har ett antal uppdrag på bordet. Och det kommer att presenteras inom en snar framtid, sa han då till Kristianstadsbladet som kom med uppgifterna.

Nu kommer dock Kristianstadsbladet med nya uppgifter och istället för svenska mästarna ser det ut att bli Stockholm och IF Brommapojkarna för 39-åringen. Han väntas presenteras av BP inom kort.