Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Haarala på väg att lånas ut till Degerfors

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Santeri Haarala närmar sig trots allt en flytt.
Finländaren väntas lånas ut till Degerfors IF.
Detta rapporterar Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Häromdagen såg Santeri Haarala ut att vara på väg till lån till IFK Norrköping.
Men den låneaffären ser ut att ha spruckit och andra alternativ har fått övervägas och nu ser det ändå ut att bli en flytt för finländaren.

Fotbollskanalen rapporterar nämligen nu om att det ser ut att bli en utlåning till Degerfors IF för 25-åringen som således ser ut att lämna Djurgårdens IF, i varje fall temporärt.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt