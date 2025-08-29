Uppgifter: Haarala på väg att lånas ut till Degerfors

Santeri Haarala närmar sig trots allt en flytt.

Finländaren väntas lånas ut till Degerfors IF.

Detta rapporterar Fotbollskanalen.

Häromdagen såg Santeri Haarala ut att vara på väg till lån till IFK Norrköping.

Men den låneaffären ser ut att ha spruckit och andra alternativ har fått övervägas och nu ser det ändå ut att bli en flytt för finländaren.

Fotbollskanalen rapporterar nämligen nu om att det ser ut att bli en utlåning till Degerfors IF för 25-åringen som således ser ut att lämna Djurgårdens IF, i varje fall temporärt.