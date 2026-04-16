Uppgifter: Häcken-stjärnan öppen för flytt till Turkiet

Silas Andersen är en av Häckens mest omtalade spelare.

Nu kan han vara föremål för en flytt till Turkiet.

Enligt Fotomaç kommer Trabzonspor att göra ett nytt försök att värva dansken i sommar.

Tidigare under vintern valde Silas Andersen, 21, att förlänga sitt kontrakt med BK Häcken. Trots det har ryktena kring hans framtid inte avstannat.

Under vintern som gått har det rapporterats om att klubbar som Wolverhampton Wanderers, FC Köpenhamn och FC Köln alla har visat intresse för mittfältaren, som trots det blev kvar.

En annan klubb som sades vara beredda att värva 21-åringen var turkiska Trabzonspor. Nu är de beredda att göra ett nytt försök att lägga vantarna på Häcken-stjärnan, och detta i sommar.

Uppgifterna gör även gällande att dansken själv ska ha signalerat att han är öppen för att flytta till Turkiet.

Silas Andersens nya avtal med BK Häcken sträcker sig fram till slutet av 2029.