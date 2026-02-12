Uppgifter: Hamberg kan efterträda Hiljemark i Elfsborg

Oscar Hiljemark har gjort sitt i Elfsborg – och flyttat till Pisa.

Nu kan Björn Hamberg vara aktuell för en flytt till Borås.

Det uppger Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Under deadline day stod det klart att Oscar Hiljemark hade gjort sitt i IF Elfsborg och valde att ta sig an huvudtränaruppdraget i Serie A-klubben Pisa.

Nu jagar Elfsborg en ersättare till honom med en dryg vecka kvar till tävlingspremiär i Svenska Cupen.

Lyssnar man till Fotbollskanalen är Björn Hamberg, som är assisterande till Sveriges förbundskapten Graham Potter, aktuell för jobbet. De skriver att han är högt upp på Borås-klubbens önskelista samt att klubbchef Stefan Andreasson har varit i England för att träffa Brightons U18-tränare.

Elfsborg ska även ha jobbat hårt för att få loss Hamberg, som själv ska vara intresserad av tjänsten.

Andra tränarnamn som har gjorts aktuella för att ta över Elfsborg är Jimmy Thelin, Bartosz Grzelak, Andreas Brännström och Olof Mellberg.



