Uppgifter: Olof Mellberg högaktuell för Elfsborg

IF Elfsborg är på jakt efter en ny tränare.

Då är Olof Mellberg högaktuell, enligt Borås Tidning.

Foto: Bildbyrån

Det var under de internationella tranfserfönstrenas deadline day som det stod klart att Elfsborgs manager Oscar Hiljemark flyttar till Italien där han har tagit över Serie A-klubben Pisa SC.

Således är Borås-klubben ute efter en ersättare med någon vecka kvar till tävlingspremiär i Svenska cupen.

Nu skriver Borås Tidning att den förre svenska mittbacksstjärnan Olof Mellberg är högaktuell för att ta över Elfsborg. Detta efter att han fick sparken från MLS-klubben St. Louis City i maj förra året.

Det är inte heller den första gången Mellberg har kopplats ihop med den gulsvarta klubben. Redan 2017 var han aktuell innan Elfsborg valde att satsa på Jimmy Thelin.

Andra namn som har gjorts aktuella för att ta över Elfsborg är nämnda Thelin samt Bartosz Grzelak och Andreas Brännström.