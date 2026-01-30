Uppgifter: Hammarby vill värva Alice Egnér

Hammarby tittar på ytterligare en spelare till truppen.

Alice Egnér, 22, ska vara på klubbens radar.

Det uppger TEAMTALK journalisten Ruby Galetti.

Foto: Bildbyrån

Hammarby IF har inför kommande säsong tappat en hel del bärare spelare men klubben har också värvat en hel del. Under gårdagen presenterades Mathilde Janzen från Kristanstads DFF. Nu kan Hammarby göra ytterligare en värvning från skåneklubben.

”Bajen” ska enligt TEAMTALK journalisten Ruby Galetti ögonen på KDFF:s offensiva spelare Alice Egnér. Hammarby ska ha lagt ett bud till Kristanstad men klubbarna har ännu inte kommit överens om en övergång.

22-åringen representerar U-23 landslaget och i fjol gjorde hon fem mål och sju assist på 24 matcher.

Förra sommaren värvade Hammarby Sofia Reidy från Kristanstad.